Essilux, commissario francese ma alla fine decideranno i soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA La giustizia francese è da Formula 1 ma alla fine conteranno solo i soci. Sarà infatti l'assemblea di EssilorLuxottca di metà maggio a decidere il futuro del super gruppo degli occhiali da 16 miliardi di euro di ricavi e gli equilibri in cda.Il Tribunale di Parigi, su richiesta dei soci francesi di Essilor, ieri ha scelto il suo ex presidente Frank Gentin come commissario per l'arbitrato chiesto da Leonardo Del Vecchio «per mancato rispetto dei doveri di leale cooperazione e buona fede» previsti negli accordi. In sintesi...