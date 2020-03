IL BILANCIO

PARIGI Nonostante l'annus horribilis, funestato da serrati confronti al vertice e frodi milionarie, EssilorLuxottica è riuscita a mantenere la rotta e a chiudere i conti con un bilancio in verde e risultati, in alcuni casi, superiori alle previsioni. Il fatturato del colosso italo-francese delle lenti e montature, registra nel 2019 un + 4,4% e si attesta a 17,4 miliardi di euro (+5,8% per Essilor e +3,2% per Luxottica). Una progressione in linea con gli obiettivi fissati dal gruppo (che aveva puntato a una forchetta tra il 3,5 e il 5%) ma superiori alle previsioni della maggior parte degli analisti.

Per il 2020 il gruppo continua a vedere la vie en rose, nonostante una direzione ancora da consolidare e l'orizzonte offuscato dall'epidemia di coronavirus: il cda scommette su un aumento delle vendite tra il 3 e il 5%. Il 2019 è stato il primo anno in cui il bilancio consolidato di EssilorLuxottica mostra la performance dell'intero esercizio, sia delle attività di Essilor sia di quelle di Luxottica e «in questo primo anno il gruppo ha registrato una solida performance» ha detto Laurent Vacherot, amministratore delegato di Essilor. «Il gruppo ha sviluppato la sua missione ha aggiunto proponendo prodotti innovativi per tutte le fasce di prezzo a clienti e consumatori di tutto il mondo, generando una crescita redditizia. Tutto questo si è tradotto in un forte aumento del fatturato, del flusso di cassa e dell'utile netto, in linea con la guidance». Dopo il matrimonio celebrato due anni e mezzo fa tra Essilor e Luxottica, il nuovo gruppo aveva cominciato il 2019 con una grave disputa coniugale sulla governance tra Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnières. Nemmeno il tempo di firmare una tregua, ed ecco l'arrivo nel capitale del fondo speculativo Third Point di Dan Loeb a movimentare la vita della società. A dicembre, altro scossone: il gruppo scopre un affare di frode per circa 190 milioni di euro in una delle sue quattro sedi in Thailandia. Cinque i dipendenti coinvolti, tra i quali la direttrice finanziaria (francese) del sito. Le sinergie, però hanno funzionato: «Nel 2019 le prime sinergie generate nell'ambito di questo piano sono state in linea con le aspettative», afferma la società. Il 2019 si è archiviato con utili in crescita del 9,2% (+4,8% a cambi costanti), a quota 1,93 miliardi. Il prossimo 15 maggio il cda proporrà agli azionisti un dividendo di 2,23 euro per azione.

LO SCENARIO

Sull'impatto economico del coronavirus, il gruppo italofrancese resta abbastanza ottimista. Finora l'impatto negativo si registra in qualche calo soprattutto nei negozi delle località turistiche e negli aeroporti, ma viene confermato che la riduzione delle vendite è prevista nel primo semestre dell'anno, per poi ripartire nella seconda parte. Secondo EssilorLuxottica «l'attuale epidemia ha un impatto negativo sulle attività della società in Cina, che rappresentano circa il 5 per cento del fatturato», ma del punto di vista della produzione «le scorte di magazzino sono sufficienti a soddisfare le richieste per diverse settimane». Altra incognita che pesa: il nome del futuro direttore generale. La caccia all'uomo (o alla donna) va avanti, anche se adesso fonti del gruppo fanno sapere che «hanno cominciato ad essere considerati anche candidati interni» e che «la nomina dovrebbe arrivare entro la fine del 2020». Intanto nella riorganizzazione post scandalo thailandese, David Wielemenas è stato nominato co-cfo insieme a Stefano Grassi, in sostituzione di Hilary Halper, mentre Ariel Bauer è il nuovo co-head investor relations insieme a Giorgio Iannella, in sostituzione di Veronique Gillet.

Francesca Pierantozzi

