EssilorLuxottica, record in Borsa sulle voci di acquisti da un fondo Usa

IL CASOVENEZIA Massimo storico per il titolo EssilorLuxottica sull'onda delle indiscrezioni dell'entrata tra i soci del fondo statunitense Third Point guidato dal miliardario Daniel Loeb. Il titolo del leader mondiale dell'occhialeria quotato a Parigi e con una forte base produttiva nel Veneto ha segnato un rialzo dell'1,9%, livello record, per poi chiudere a 131,5 euro (+ 0,42%). Secondo le indiscrezioni, che per ora non trovano conferme, lo stesso Loeb avrebbe incontrato il presidente esecutivo Leonardo Del Vecchio, primo azionista del...