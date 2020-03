L'ACCORDO

MILANO Le azioniste di maggioranza, Giuliana Albera Caprotti e Marina Sylvia Caprotti, detentrici del 70% di Supermarkets Italiani, hanno comunicato a Esselunga gli sviluppi relativi all'acquisto del 30% del capitale sociale di Supermarkets Italiani detenuto da Giuseppe Caprotti e Violetta Caprotti, e che il prezzo di acquisto sarà corrisposto mediante una combinazione di apporto di capitale da parte loro, per 535 milioni, e di un finanziamento messo a disposizione da un pool di banche italiane e internazionali per 1.312 milioni. L'operazione rappresenta la parte conclusiva dell'arbitrato che ha valutato l'intero gruppo Supermarkets Italiani (che detiene il 100% di Esselunga) 6,1 miliardi e il 30% in mano a Giuseppe e Violetta Caprotti 1,83 miliardi (915 milioni a testa). Durante il cda è stato anche comunicato che Esselunga si fonderà con le sue controllanti e che perciò si farà carico degli obblighi finanziari da queste assunti. Saranno rimborsati inoltre 300 milioni del debito gravante sulle incorporate.

«Siamo orgogliose di poter continuare il nostro impegno personale per lo sviluppo e il successo di Esselunga e abbiamo grande fiducia nel team dirigenziale e in tutte le persone che lavorano nel gruppo». Questo il commento di Giuliana Albera Caprotti e Marina Sylvia Caprotti, dopo il cda d'urgenza in cui hanno comunicato l'avvenuta acquisizione del 30% di Supermarkets Italiani.

