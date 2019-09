CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESCE CREDINVESTVENEZIA Tutto in un anno e mezzo: nel febbraio del 2018 era entrata in maggioranza, ieri l'uscita di scena. Credinvest, la banca svizzera che la famiglia De Vido controlla al 45% tramite Sintesi, ha ceduto il 52% di Alpe Adria Gestioni - sede a Pordenone e Milano, boutique finanziaria di grandi famiglie del Nordest - a Cfo Sim, società guidata da Andrea Caraceni. Il restante 48% di Alpe Adria Gestioni rimane invece in capo ai fondatori, un gruppo di famiglie imprenditoriali del Nordest come Zoppas, Vecchi, Bottacin e Zanussi,...