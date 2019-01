Entro gennaio il decreto del Tesoro per i risparmiatori colpiti dai crack

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È partita la corsa ad «attuare» la manovra 2019. La prima scadenza è quella di fine gennaio, entro cui presentare il decreto del Ministero dell'Economia per dare il via al ristoro dei risparmiatori colpiti dai crack bancari. Stessa data entro la quale è atteso anche il Dpcm per l'istituzione della cabina di regia per gli investimenti probabilmente all'interno dell'Agenzia del Demanio. La legge di bilancio, come è noto, istituisce un fondo da 1,5 miliardi nel triennio per il rimborso degli obbligazionisti, ma anche degli azionisti,...