Entrate a quota 165 miliardi da gennaio a maggio: +1,3%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROMA In aumento le entrate tributarie erariale nei primi cinque mesi dell'anno. Da gennaio a maggio il fisco ha incassato 165 miliardi di euro, due in più (per la precisione 2,089) rispetto allo stesso periodo del 2018 (+1,3%). Il solo mese di maggio ha fatto registrare 870 milioni di euro di maggiori entrate (+2,5% rispetto al maggio 2018). Sono aumentate sia le imposte dirette che quelle indirette. Nel primo caso è andato molto bene il gettito Irpef con una crescita del 2,8% (+2,118 miliardi): il dato riflette landamento delle...