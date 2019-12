Enrico Cisnetto

Già nel 2006 il governo (Prodi) provò a modificare i contratti con le concessionarie autostradali in modo unilaterale, ma venne bloccato dalla Commissione europea. Ora l'esecutivo (Conte2) ci riprova con il decreto Milleproroghe approvato come al solito salvo intese, e con un testo ufficiale che dopo una settimana ancora non c'è perseverando in un errore, l'esproprio, che purtroppo è solo la punta dell'iceberg di un approccio ancor più esiziale: pensare di risolvere tutti i problemi economici con un vasto programma di nazionalizzazioni. Ilva e Alitalia, ma anche le banche, sono solo i casi più conosciuti di una lunga saga di interventi dello Stato, immaginati come panacea di mali irrisolvibili, spesso trascinatisi per anni. Ma nel mirino di questa nuova ondata di statalizzazioni ci sono perfino il sistema idrico e quello dell'identità digitale, a conferma che più la politica è debole e tanto maggiore è la voglia di Stato padrone. Quella che sembra essersi impossessata di vari esponenti del governo M5S-Pd: da chi invoca il «ritorno dell'Iri» (Patuanelli) a chi asserisce che «lo Stato che non solo può, ma deve intervenire» (Gualtieri). Peccato che ci sia un malinteso: l'Iri non aveva lo scopo di salvare aziende decotte o supplire alla mancanza di politiche industriali con sussidi e ammortizzatori sociali, ma quello di promuovere (ri)costruzione industriale e crescita, svolgendo il ruolo di driver in settori strategici e delicati. Infatti, l'intervento pubblico funziona se guida l'economia, dando ad essa indirizzi strategici, mentre è deleterio quando è puramente assistenziale o esclusivamente politico, come raccontano le storie di Efim e Gepi. Al di là di un problema contabile, visto che a differenza di qualche decennio fa oggi abbiamo un debito pubblico quasi doppio, il divieto di aiuti di Stato e i vincoli del Patto di Stabilità, bisogna infatti considerare la differenza siderale che passa tra lo Stato imprenditore e lo Stato salvatore. E le invocate nazionalizzazioni di oggi non rispondono a criteri neo-keynesiani magari o di vetero dirigismo, non hanno finalità strategiche né alcuna ambizione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese, non contemplano la crescita, l'innovazione, il futuro. Si tratta solo di disperati tentativi di salvataggio di aziende decotte e posti di lavoro defunti o, come nel caso delle concessioni autostradali, si prova a risolvere imbarazzi politici con un improbabile intervento pubblico. E il fatto che questa vecchia e già fallita ricetta ci venga venduta come una grande cura il ritorno della politica industriale (che ci vorrebbe, ma è altra cosa) nulla toglie al fatto che si tratti di una terapia che uccide il malato invece di curarlo.

