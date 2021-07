Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RILANCIROMA Dopo due anni di restrizioni, l'Europa fa un'altra piccola apertura per allentare la morsa sui dividendi delle banche: da fine settembre soci nuovamente remunerati, in modo misurato, solo quelli delle banche più solide tipo Intesa Sp, Unicredit, Banco Bpm. Ma per gli istituti non basta, si deve fare di più. «Le proiezioni patrimoniali delle banche sono più affidabili, valutiamo i loro piani di pagamento su base individuale»,...