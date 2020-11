L'INDICAZIONE

MILANO Andrea Enria rilancia l'allarme bomba atomica delle sofferenze, per dirla con le parole di Alberto Nagel, già diffuso l'11 ottobre. Le banche europee «devono prepararsi adesso all'impatto» dello shock pandemico sulla qualità dei finanziamenti, che rischia di far lievitare gli Npl. Enria ripete la cifra monstre: 1.400 miliardi di euro. Il vigilante sferza gli istituti a un atteggiamento «proattivo» nell'individuare gli Npl. Cioè non mettere la polvere sotto al tappeto, ma ripulire i bilanci, passando a sofferenze gli Utp (inadempienze probabili). Questo scenario mette in agitazione i banchieri alle prese con la congiuntura-Covid: le banche italiane quotate, a giugno, secondo la ricostruzione di Equita, 93,5 miliardi di Npe, al lordo della vendita di Mps ad Amco: in testa Intesa Sp con 36,4 miliardi, poi Unicredit con 23,6 miliardi, Mps con 11,5 miliardi.

Enria ha anche fatto alcune precisazione sulla partecipazione alla rete di bad bank europee a cui si lavora: essa «deve essere limitata alle banche che, nell'opinione della vigilanza, hanno un modello di business sostenibile», cioè che abbiano prospettive di sopravvivenza. Per le altre, «la partecipazione deve essere basata su una stretta condizionalità, includendo misure decisive di ristrutturazione». Secondo il capo della Vigilanza Ue sono due gli aspetti cruciali: la raccolta e il prezzo di trasferimento delle attività e sarà essenziale che ci sia «un organismo europeo» a fornire le risorse.

