Enria: adesso per le banche è finita l'era degli aumenti dei requisiti di capitale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOROMA L'aggiustamento dei modelli interni delle banche «è l'ultimo passo delle riforme regolamentari» e «non sono previsti ulteriori aumenti nei requisiti di capitali». Quindi non ci saranno sorprese dagli Srep, gli indici patrimoniali minimi che gli istituti sono obbligati a rispettare e come ogni anno, Bce attribuisce a fine dicembre. Parola di Andrea Enria, capo della vigilanza della Bce. «Sento spesso dire gli investitori che in altre giurisdizioni i requisiti di capitale si sono stabilizzati mentre qui da noi continuano ad...