Eni raddoppia l'utile e porta la produzione al massimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOROMA Il rialzo del prezzo del petrolio nel 2018 (+25%) spiega soltanto in parte i conti «ottimi», per richiamare le parole dell'ad Claudio Descalzi, archiviati l'anno scorso dal gruppo Eni. È stato in realtà il record della produzione giornaliera di idrocarburi, «la più alta di sempre», a segnare infatti un anno da ricordare chiuso con un quarto trimestre inatteso per molti. Una prova evidente di quanto sta fruttando la strategia tutta puntata sull'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti. Gli ultimi tre mesi dell'anno...