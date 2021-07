Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTIROMA L'Eni annuncia risultati migliori delle attese, grazie soprattutto alla ripresa dei prezzi del petrolio, e aumenta la remunerazione per gli azionisti. Nel secondo trimestre del 2021 il colosso dell'energia ha registrato un utile netto di 929 milioni, contro una perdita di 714 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti avevano stimato in media profitti per 570 milioni. Nel semestre l'utile si attesta invece a 1,2...