Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHIMICA VERDEMESTRE La Bioraffineria di Marghera ha fame del nuovo petrolio del ventiduesimo secolo, ossia i prodotti bio per alimentare i cicli produttivi dell'impianto veneziano ed ora anche della seconda raffineria italiana trasformata in bioraffineria, quella di Gela. È per saziare questa fame che Eni che siglato una joint venture con il gruppo BF, Bonifiche Ferraresi che, con i suoi 7.750 ettari, è la più grande azienda agricola...