ROMA Eni soffre per il coronavirus, ma si prepara a ripartire con investimenti green. Nonostante la perdita netta nei primi sei mesi pari a 7,34 miliardi, contro un utile di 1,51 miliardi, il risultato operativo adjusted è stato negativo per 434 milioni di euro, anziché per 650 milioni come indicato dal consensus degli analisti. Bene i business del gas, del retail e della bio-raffinazione, che hanno fatto registrare risultati migliori di quelli del 2019. Risultato? Verrà rivista in maniera innovativa la politica di remunerazione degli azionisti, ma intanto il taglio della cedola in arrivo ha contribuito ieri ad affossare il titolo in Borsa (-7%, la peggiore performance a Piazza Affari). Per uscire dalle sabbie mobili, il Cane a sei zampe abbatterà costi e investimenti nel biennio 2020-21. Per l'ad Claudio Descalzi si tratta della crisi più difficile che l'industria oil&gas abbia mai dovuto affrontare, però nonostante tutto guarda con ottimismo al futuro. «Considero estremamente positiva la reattività mostrata da Eni nel semestre del Covid-19. I piani industriali nel 2020 e 2021 sono stati rivisti con l'intento di preservare la solidità patrimoniale del gruppo». Dito puntato contro il lockdown e il crollo del prezzo del greggio. «Pesano la recessione economica causata dal virus, che ha ridotto la domanda energetica, e le condizioni di oversupply di petrolio e gas», sottolinea la multinazionale.

Nel dettaglio, Eni ha chiuso il secondo trimestre con una perdita netta di 4,4 miliardi, contro l'utile di 424 milioni registrato nel 2019, che è andata a sommarsi al rosso di 2,93 miliardi dei primi tre mesi dell'anno. Il dato adjusted vede invece una perdita di 714 milioni nel secondo trimestre e di 655 milioni per il primo semestre. L'indebitamento finanziario netto si attesta al 30 giugno a 19,97 miliardi, in aumento di 2,85 miliardi rispetto al 31 dicembre 2019. In compenso la società dispone di una riserva di liquidità di 17,7 miliardi. Sempre nel primo semestre sono stati registrati investimenti netti per 2,86 miliardi, il 24% in meno rispetto a quanto programmato prima del Covid-19. Confermata una riduzione dei capex 2020 di circa 2,6 miliardi. «Abbiamo predisposto una revisione della nostra strategia di breve e medio termine, riducendo di 8 miliardi gli esborsi per costi e investimenti nel 2020-21, che ci aspettiamo sarà il più critico», ha aggiunto il numero uno del gruppo.

Il programma di ottimizzazione dei costi si tradurrà già quest'anno in un risparmio di circa 1,4 miliardi. Fari puntati sulla nuova politica di remunerazione degli azionisti. Il gruppo dice temporaneamente addio al dividendo fisso in favore di quello variabile: verrà combinata una componente base progressiva parametrata al Brent di almeno 45 dollari al barile (valore base fissato ora a 0,36 euro per azione) a una componente variabile commisurata alla crescita del prezzo fino a 60 dollari, soglia oltre la quale verrà riattivato il piano di buyback. Il Brent viaggia al momento intorno a quota 43 dollari. Il taglio del dividendo, prima a quota 0,86 euro, è risultato superiore alle attese degli analisti. Il gruppo punta pure sugli investimenti green: previsti fondi incrementali per 800 milioni per progetti collegati a bioraffinerie e generazione rinnovabile. Gli investimenti green sono destinati a pesare per il 17% sul totale della spesa. Ma se Eni risente della crisi pandemica, Total e Shell non se la passano certo meglio a giudicare dai loro di risultati, diffusi sempre ieri. La società anglo-olandese è alle prese con una perdita netta di 18,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre, mentre per i francesi il rosso nel trimestre ha raggiunto 8,4 miliardi di dollari.

