Eni in Norvegia compra le attività di ExxonMobil

L'OPERAZIONEROMA L'Eni cresce in Norvegia. Il colosso americano ExxonMobil cederà le sue attività nel paese nordeuropeo a Var Energi, società controllata dal Cane a sei zampe, per 38 miliardi di corone (poco meno di 4 miliardi di euro). ExxonMobil ha precisato di aver siglato un accordo per trattare in esclusiva con Var Energi sulla possibile vendita delle attività di produzione norvegesi del gruppo americano. In un comunicato riportato dall'agenzia Reuters, il gigante statunitense ha aggiunto che l'accordo di vendita definitivo non è...