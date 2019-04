Eni, in calo la produzione ma utile sopra il miliardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SUSSIDIOROMA Grazie a una buona performance industriale e finanziaria Eni ha deluso solo parzialmente le attese nel primo trimestre del 2019, chiuso con un utile netto di 1,09 miliardi (+15%) e ricavi pari a 18 miliardi di euro. L'utile netto adjusted è stato di 992 milioni, anziché di 1,05 miliardi come previsto dal consensus degli analisti fornito dalla società. Il Cane a sei zampe ha annunciato un utile operativo rettificato di 2,35 miliardi di euro, mentre l'utile operativo non rettificato si è attestato a quota 2,52 miliardi, in...