LA STRATEGIA

ROMA Cresce il potenziale estrattivo di gas per Eni in Vietnam. Come informa la stessa compagnia petrolifera, il pozzo esplorativo Ken Bau-2X, situato nel Blocco 114 nel bacino del Song Hong, nell'offshore del Paese del Sud Est asiatico, ha confermato il significativo accumulo di idrocarburi associato alla scoperta di Ken Bau, incrementandone il potenziale.

Ken Bau 2X è stato perforato a 2 chilometri dal pozzo di scoperta. Il pozzo ha incontrato mineralizzazione a gas e condensati su uno spessore complessivo di oltre 110 metri in svariati intervalli di arenarie di età Miocenica intercalate da argille.

Il pozzo è stato oggetto di una intensa campagna di acquisizione dati comprendente campionamento dei fluidi nei vari livelli risultati mineralizzati. Il pozzo verrà adesso abbandonato minerariamente.

Le stime preliminari dell'accumulo dopo i dati acquisiti su Ken Bau 2X indicano una scoperta compresa tra circa 200 e 250 miliardi di m3 di gas grezzo in posto con 400 500 milioni di barili di condensato associato.

I risultati di Ken Bau 2X confermano l'importanza della scoperta effettuata nel 2019 e l'impegno di Eni Vietnam e del suo partner Essar E&P nel delinearne velocemente il potenziale, nonostante le operazioni siano state condotte in un periodo particolarmente sfidante a causa dell'epidemia Covid-19. Eni Vietnam è l'operatore del Blocco 114 con il 50% di interesse partecipativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA