L'ACCORDO

ROMA In fermento il settore della mobilità zero emission. In particolare di quella elettrica. Che, in questo anno segnato dal Covid, ha visto un grande impegno di Fca e un notevole incremento delle vendite tricolori con il mercato del comparto in crescita a tripla cifra. Ieri un'altra importante notizia. È stato annunciato un Memorandum d'Intesa fra Fca Italy ed Engie Eps che porterà nei prossimi mesi alla nascita di una joint venture fra le due società; la newco (50,1% Fca, 49,9% Engie Eps) sarà un'azienda leader nel settore della e-Mobility in Europa. La nuova realtà sarà un protagonista tecnologico tutto italiano poiché l'azienda di energia ha sede legale a Parigi dove c'è la capogruppo, ma tutte le attività di ricerca, sviluppo e produzione sono nella Penisola. Prende ancora più corpo l'asse automotive Italia-Francia che all'inizio del 2021 vedrà il decollo di Stellantis, il gigante nato dalla fusione del gruppo controllato da Exor Fiat Chrysler e quello transalpino Psa. Una mossa così strategica sarà stata sicuramente condivisa. L'alleanza Fca-Engie Eps si occuperà di tutti quei servizi che facilitano la diffusione dell'auto elettrica e riguardano il periodo di utilizzo.

PACCHETTI DI ENERGIA

Entro il 2025 in Europa saranno necessari 9 milioni di punti di ricarica che saliranno a 15 milioni nel 2030, un business da 17 miliardi. Per l'energia saranno spesi 15 miliardi entro il 2025 che saliranno a 60 prima del 2030. La nuova società sarà in grado di aggredire entrambi questi mercati.

Giorgio Ursicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

