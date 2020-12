ENERGIA

VENEZIA Liquigas si compra Friulanagas, società da 21,3 milioni di fatturato nel 2019 attiva col 5% della quota di mercato nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia. L'azienda di Campoformido (Udine) che controlla Oilgas a Campodoro (Padova) e Deltagas a Taglio di Po (Rovigo) serve circa 11.000 clienti, oltre 600 rivenditori bombole e ha una flotta di circa 40 mezzi.

Liquigas è la società leader in Italia nella distribuzione di gpl e gnl per uso domestico, commerciale e industriale con una quota pari a circa il 20%. Nel 2019 l'azienda ha generato un valore economico di oltre 485 milioni.

Liquigas ha chiuso l'ultimo bilancio con un utile netto di 32,9 milioni, in linea con il risultato dell'anno precedente (33,1 milioni) e ha registrato una performance leggermente superiore all'andamento del mercato.

L'azienda opera sul territorio attraverso 24 stabilimenti e depositi, circa 50 uffici vendita, 18 partecipate, una rete capillare di oltre 5.000 rivenditori bombole di Gpl, una flotta di 200 autobotti di proprietà, 2 terminali marittimi e uno ferroviario.

Grazie all'operazione Liquigas consolida la propria leadership in Italia, annoverando oltre 360.000 clienti in ambito domestico e industriale, e un fatturato aggregato post acquisizione di circa 500 milioni.

