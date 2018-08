CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIATREVISO Terremoto in Asco Piave. Ieri alle 19, a sorpresa, la società ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Roberto Gumirato, direttore generale oltre che presidente di di AP Reti Gas - società controllata da Ascopiave - e con incarichi anche in Asco Tlc e Bim Piave. UN ELENCO PRECISOI toni del comunicato sono neutri, quasi concilianti e si perdono in un elenco piuttosto lungo di compensi che il direttore si porterà a casa. Una lista molto particolareggiata, quasi a sottolineare il peso del manager. Qualcuno,...