ENERGIAPIEVE DI SOLIGO Nella sede di Asco Holding si avverte un'atmosfera di attesa. Il braccio di ferro tra cda e Plavisgas, la società che raggruppa i soci privati con in tasca circa l'8% del patrimonio azionario, non accenna a terminare. Tutti sono in attesa di sviluppi. Il principale resta l'offerta di acquisto fatta dal cda, disposto a comprare l'intero pacchetto azionario di Plavisgas, che così uscirebbe dalla Holding mettendo forse fine ai vari contenziosi giudiziari nati attorno alle modalità di adesione della Legge Madia, che...