FIBRA OTTICA

ROMA Si sblocca la rete unica con il via libera all'uscita di Enel da Open Fiber. Ieri il cda della società guidata da Francesco Starace ha deliberato la vendita di una quota tra il 40 e il 50% della società di fibra ottica al fondo australiano Macquaire. Il valore dell'operazione va da 2,12 a 2,65 miliardi. In quest'ultima eventualità è incluso il trasferimento agli australiani del finanziamento-soci, comprensivo degli interessi maturati, per un controvalore di 270 milioni al 30 giugno 2021, data entro la quale si prevede che la cessione possa essere conclusa.

LA RETTIFICA PREZZO

Al prezzo di 2,12 miliardi, invece, la percentuale si abbassa all'80% e il controvalore a 220 milioni. L'operazione è complessa, dato che prevede due earn-out (aggiustamento prezzo) e condizioni sia per la stipula sia per il perfezionamento della cessione. Gli aggiustamenti fanno riferimento alla positiva conclusione del contenzioso tra Open Fiber e Tim e alla creazione di valore derivante dall'eventuale realizzazione della cosiddetta rete unica a banda larga tra OF e il colosso guidato da Luigi Gubitosi. Il contratto finale è subordinata ad alcune condizioni. Tra queste il mancato esercizio del diritto di prelazione che lo statuto di Oper Fiber riconosce in capo a Cdp Equity, a sua volta socio al 50% di OF. A questi valori il 10% costa 476 milioni. Infine, in caso di cessione del 50%, la condivisione tra Macquaire e Cdp Equity della modifica di alcuni aspetti che regolano la governance.

A.G.

