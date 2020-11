LA RICERCA

MILANO Le medie imprese manifatturiere familiari italiane si aspettano di chiudere il 2020 con un calo dei ricavi dell'11%, risultato del -15,7% registrato nel primo semestre e parzialmente bilanciato dal +5,4% previsto per il secondo. È quanto emerge dalla 55esima edizione della ricerca sulle Principali Società Italiane realizzata dall'Area Studi di Mediobanca. Quanto alle tradizionali classifiche, Enel nel 2019 si è riappropriata della leadership per ricavi. Nel dettaglio, Enel balza in testa con ricavi pari a 77,4 miliardi, seguita da Eni (69,9 miliardi) e dal Gse (29,7 miliardi). Completano la top 5, Fca Italy (24,4 miliardi) e Tim (18 miliardi), mentre le successive cinque posizioni sono occupate da Edizione (16,8), Leonardo (13,8), Fs (12), Prysmian (11,5) e Saras (9,4). Nei primi 20 gruppi ce ne sono nove a controllo pubblico, quattro a controllo privato italiano e sette a proprietà estera. Enel è in testa alla graduatoria 2019 del settore industriale anche per i profitti, pari a 2,2 miliardi, seguita da Guccio Gucci (2 miliardi), Marelli Europe (2), Poste Italiane (1,3) e Snam (1,1). Le perdite più consistenti sono invece state accusate da Edison (479 milioni), Maserati (457) e Fca Italy (384). Considerando invece il biennio 2018-2019 cumulato, la classifica degli utili vede sempre Enel in testa (6,9), poi Eni (4,3), Poste (2,7), Gucci (2,1) e Snam (2,05). Lo studio analizza i bilanci di 3.449 aziende, suddivise in base al settore in cui operano: si tratta di 2.582 società industriali e di servizi, 250 holding, 29 sim, 29 società di leasing, 39 di factoring e credito al consumo, 406 banche e 114 assicurazioni.

POSTE DÀ LAVORO

Poste Italiane resta il primo datore di lavoro, con oltre 129 mila dipendenti nel 2019. Il primato, spiega lo studio, è mantenuto per l'assenza del gruppo Exor che ha spostato la sede in Olanda e che nel 2019 sfiorava 269 mila addetti (anche se in Italia ne resta solo il 26%). Seguono Fs con 84 mila unità (+1%) ed Edizione (80 mila, -2,5%).

Infine Unicredit si conferma formalmente la prima banca italiana per totale attivo nel 2019, ma viene superata da Intesa Sanpaolo considerando anche i numeri di Ubi Banca, entrata nel gruppo Intesa nel 2020. In base ai dati 2019, infatti, UniCredit sarebbe prima con 853 miliardi di attivo totale, seguita da Intesa (807), Cdp (386), Banco Bpm (166), Mps (132) e Ubi (125). Intesa, dopo l'integrazione di Ubi, salirà a 932 miliardi conquistando la prima posizione. Per quanto riguarda la classifica per utili, inoltre, Intesa è prima con 4,2 miliardi, seguita da Unicredit (3,3), Cdp (2,7), Mediobanca (0,8) e Banco Bpm (0,8). In rosso invece Mps (-1). Riguardo la qualità del credito, poi, dopo il picco del 2015 (198 miliardi) a fine 2019 la massa dei crediti deteriorati netti degli istituti ammontava a 64 miliardi, in diminuzione del 25,6%. Per quanto riguarda invece le assicurazioni, Generali mantiene un dominio assoluto sulla Top 10 dei gruppi con premi lordi che ammontano a 68,2 miliardi. Seguono Poste Vita (18 miliardi) e Unipol (13,9 miliardi).

