Enel, rinnovabili e acquisizioni spingono i ricavi a 76 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTIROMA Gli obiettivi del piano sono centrati. Ma anche le attese degli analisti sono pienamente rispettate per il gruppo Enel che ha chiuso il 2018 con ricavi in crescita dell'1,3% a 75,6 miliardi a fronte di un Ebitda ordinario pari a 16,2 miliardi (+3,8%) e un Ebitda di 16,3 miliardi (+3,8%). Anche l'indebitamento è però cresciuto del 9,9% rispetto a fine 2017 (al 31 dicembre totalizzava 41,1 miliardi) confermando il consensus degli analisti raccolto in precedenza da Bloomberg. «Risultati davvero eccellenti», per l'amministratore...