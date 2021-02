I RISULTATI

ROMA L'Ebitda si difende (invariato a 17,9 miliardi); l'indebitamento finanziario netto va meglio delle attese e si posiziona a 45,4 miliardi (solo +0,4% rispetto al 2019); infine i ricavi, a quota 65 miliardi, in calo del 19,1%, fanno sentire l'effetto Covid. Si chiude così il 2020 del gruppo Enel. A pesare sul fatturato, spiega una nota, c'è la riduzione delle vendite di gas e di energia elettrica in Spagna e Italia principalmente per la crisi da Covid. Sull'Ebitda ordinario si è fatto sentire, invece, l'incremento registrato da Enel Green Power - per lo più dovuto al miglioramento del margine operativo lordo in Italia, alle migliori performance degli impianti idroelettrici - ed anche da Generazione Termoelettrica e Trading.

FLUSSI POSITIVI

Il margine operativo lordo, che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 16,8 miliardi di euro (-5,1%). Mentre, tornando all'indebitamento finanziario netto, questo ha chiuso l'anno oltre le previsioni. La variazione rispetto al 2019 è spiegata dalla società con il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, dal pagamento di dividendi e dalle operazioni straordinarie per l'acquisto di ulteriori partecipazioni nel capitale sociale di Enel Américas ed Enel Chile. Sempre ieri è stato annunciato il via al progetto eSG Lab - Excellence in Sustainability and Governance per le Pmi, messo a punto da Sda Bocconi e promosso da Fondazione Sodalitas con il supporto di Fondazione Enel e Falck Renewables.

