Enel punta sul Brasile e lancia un'Opa da 1,1 miliardi sulla società Eletropaulo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEROMA L'Enel balla il samba in Brasile e lancia un'Opa da 1,1 miliardi sulla società carioca di distribuzione elettrica Eletropaulo. Il gruppo guidato da Francesco Starace ha rotto gli indugi prendendo in contropiede i concorrenti e annunciando a borsa chiusa la nuova maxi-operazione. A voler conquistare i 7 milioni di clienti di Eletropaulo ci stavano pensando infatti il gruppo spagnolo Iberdrola, quello brasiliano di Energisa e, secondo rumor, anche i cinesi. I primi con una operazione in due mosse. Il primo passaggio, secondo...