ROMA «Senza la nascita di Open Fiber ci sarebbe già una rete unica, quella che avevamo e che non portava fibra da nessuna parte» e l'Italia «sarebbe all'ultimo posto in Europa». In ogni caso, per Enel l'accordo per la vendita della sua quota (50%) nella società che dovrebbe fondersi con FiberCop (controllata da Tim e Kkr) per far nascere la rete unica di AccesCo «è questione di settimane». Ma «deve essere fatta in maniera appropriata», in linea «con il nostro interesse», ha precisato il ceo Francesco Starace nel corso della presentazione del piano industriale al 2023 all'indomani della lettera del governo che spinge per la vendita e la costituzione della rete unica («Obiettivo - recita la lettera - quanto mai urgente e non rinviabile nell'attuale situazione di emergenza»).

«Non è una questione di prezzo», considerata l'offerta generosa del fondo australiano Macquarie, ha osservato Starace. Dunque è su altri «dettagli» (probabilmente le condizioni sospensive) che vanno aggiustati. «Forse è un bene per noi uscire se il prezzo è giusto», ha puntualizzato il manager, ma «non capisco cosa può significare una vendita parziale» visto che il fondo Macquarie sarebbe interessato a una quota tra il 40% e il 50% di Open Fiber lasciando spazio anche a un rafforzamento di Cdp. Garantirne il controllo statale in caso di uscita è «semplice», ha detto ancora Starace, basta che «il controllo venga esercitato attraverso Cdp che è l'altro azionista». Come dire, che se Cdp vuole blindare il controllo di Open Fiber basta che porti a casa il 10%. Basterebbe anche meno, per la verità. Ma si tratterebbe di mettere sul piatto un prezzo in linea con quello offerto da Macquarie (circa 2,65 miliardi che valorizzazione l'enterprise value, equity più debito, a 7,3 miliardi). A questi valori il 10% vale oltre 700 milioni. Una cifra superiore alle valutazioni di Cdp, a quanto pare. Certi valori sembrano più vicini a quelli che includono già l'operazione della rete unica. Di qui un primo nodo da sciogliere sull'asse Enel-Cdp.

Ma un altro tema di confronto è la richiesta avanzata da Macquarie nelle ultime ore di far accedere alla data room altri fondi internazionali, in modo da arrivare a un'offerta sindacata. Potrebbe essere coinvolto anche il fondo americano Kkr, secondo azionista della newco FiberCop con il 37,5% (Tim possiede il 58% e Fastweb il 4,5%). Un'ipotesi, anche questa, tutt'altro che sgradita a Cdp. Di qui lo stallo di un'operazione che sembrava viaggiare verso l'accordo soltanto due giorni fa, ma che poi è stata stoppata. È certo, però, che questo modello «originale, come operatore wholesale only», Starace intende esportarlo «altrove nel mondo dove noi vediamo condizioni simili o assimilabili». Per esempio in America Latina con Ufinet.

Il futuro della quota di Enel in Open Fiber e la rotta sulla rete unica è stato, inevitabilmente, uno dei capitoli da chiarire nel giorno dell'aggiornamento del piano industriale del gruppo al 2023, con una visione per la prima volta fino al 2030, puntando 190 miliardi di investimenti su un decennio «pieno di opportunità». Un piano che spinge ancora di più sugli investimenti, accelera sulle rinnovabili e cambia la strategia del dividendo che sarà fisso: da 0,35 euro per azione fino a 0,43 euro nel 2023, con una crescita media del 7%. E fino al 2023 il gruppo crescerà al ritmo medio del 5-6% in termini di Ebitda (21,3 miliardi) e dell'8-10% per l'utile netto (6,6 miliardi). Non sono escluse le acquisizioni, purché si tratti di «asset di distribuzione».

E ancora: nel triennio il gruppo mette sul tavolo 40 miliardi di investimenti, il 36% in più rispetto al piano precedente, di cui quasi 25 in Europa, con un incremento del 52% grazie alle risorse che verranno dal Recovery Fund. Da questo fronte dipenderanno circa 10 miliardi in base ai progetti presentati dal gruppo. Nella speranza che l'opportunità dei fondi Ue non si infranga con il muro delle autorizzazioni. Il rischio è un rallentamento «per la vischiosità del processi autorizzativi», fa notare Starace». Non siamo mica negli Stati Uniti dove tra burocrazia e autorizzazioni fila tutto liscio. Ma ci sono pochi dubbi che le risorse arrivino: «I progetti presentati sono molto aderenti ai criteri Ue, tra trasformazione green, digitale e creazione di posti di lavoro». Si va dalla spinta all'eolico e al solare, all'idrogeno. In particolare sull'Italia, Enel punterà nei prossimi tre anni circa 14 miliardi, in crescita rispetto ai 9 miliardi del piano precedente, di cui quasi la metà sulla generazione e in particolare sulle rinnovabili.

Un'altra novità della rotta dei prossimi 10 anni è un nuovo modello, che prevede anche la mobilitazione di investitori terzi in alcuni settori: 160 miliardi di investimenti diretti e altri 30 provenienti da terzi. Tutto per spingere i profitti e ridurre le emissioni dell'80% entro il 2030. Per allora, circa l'80% della produzione di energia deriverà da fonti rinnovabili rispetto al 54% attuale. Con 70 miliardi puntati sulle rinnovabili nei prossimi dieci anni Starace triplicherà la capacità istallata.

Roberta Amoruso

