Enel incassa un trimestre record con le rinnovabili. Investimenti +30%

I CONTIROMA Utile in forte aumento per Enel. La trimestrale del gruppo guidato da Francesco Starace mostra numeri molto buoni con una crescita a due cifre del risultato netto a quota 1,169 miliardi (+18,9%). La performance, guidata dalla crescita soprattutto di rinnovabili e reti, ormai al centro della strategia Enel, ha permesso di compensare ampiamente gli effetti sfavorevoli del cambio, soprattutto in America Latina. La solida crescita dell'Ebitda a 4 miliardi (+3,9%) permette di tenere un ottimo rapporto con il debito netto, mantenendo...