CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ENELIMPEGNO ONU, ZERO EMISSIONI AL 2050Enel, unica azienda italiana, ha aderito al nuovo impegno per l'azzeramento delle emissioni climalteranti promosso dal Global Compact delle Nazioni Unite. L'iniziativa è stata sottoscritta da 28 aziende con una capitalizzazione totale di 1,3 trilioni di dollari con l'obiettivo di rispondere all'appello lanciato dalle Nazioni Unite in vista del summit sul clima del 23 settembre a New York. Le aziende si sono impegnate a rispettare il limite massimo di aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi...