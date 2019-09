Enel entra nello Stoxx 50: è il campione del settore in Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESORDIOROMA Enel è entrata a far parte dello Stoxx Europe 50, l'indice che include le principali 50 società quotate in Europa. Da inizio anno il titolo Enel è cresciuto di circa il 40%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di quasi 68 miliardi di euro. Si tratta del primo gruppo per valore nel mercato italiano e il primo nel settore delle utility in Europa. L'inserimento nello Stoxx avverrà a partire dal prossimo 23 settembre.L'AUMENTO DI AMÉRICASIntanto ieri si è appreso che si è concluso con successo l'aumento di capitale di...