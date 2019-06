Enac: più traffico ma aeroporti inadeguati il piano nazionale 2014 va rivisto e adeguato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RELAZIONEROMA Sale il traffico. Salgono i reclami per ritardo e cancellazione del volo. Ma cresce nei cieli italiani anche la diffusione dei droni, che siano quelli utilizzati per i servizi fotografici e televisivi o quelli arruolati per ispezioni di edifici, tralicci elettrici e oleodotti. È una fotografia con sfumature diverse quella che emerge dal rapporto annuale dell'Ente dell'aviazione civile guidato a partire marzo scorso da Nicola Zaccheo.I dati 2018 dicono che sono infatti 3.502 le dichiarazioni valutate di operatori Sapr per...