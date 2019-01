Elliott rilancia sulla rete unica: «Tavolo Tim-Open Fiber»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TELECOMUNICAZIONIMILANO Elliott rilancia la rete unica facendosi promotore della convocazione di un tavolo tra Tim e Open Fiber. Lo fanno sapere a Radiocor fonti vicine al fondo Usa, azionista con l'8,8% di Tim, che ha la maggioranza in consiglio. Dopo l'analisi dell'Agcom, che non ha riconosciuto un dividendo regolatorio a Tim legato al progetto di separazione solo societaria e non proprietaria della rete, le fonti di Elliott chiariscono che occorre organizzare un'iniziativa «con la presenza anche di Cdp (che possiede il 50% di Open Fiber ed...