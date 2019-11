Elkann: nozze Fca-Psa entro l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Il matrimonio tra Fiat Chrysler e il gruppo Psa è alle porte. Il memorandum d'intesa per la fusione verrà sottoscritto entro la fine dell'anno, come previsto dalla tabella di marcia delineata dopo l'accordo preliminare raggiunto alla fine di ottobre. Fiducioso il presidente del costruttore italo-americano, John Elkann, che si è detto convinto che il gruppo possa finalizzare l'accordo per un'integrazione con Psa-Peugeot nelle prossime settimane: «Da come stanno lavorando i team di Fca e Psa mi sento di poter dire che da qui...