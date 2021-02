TECNOLOGIA

ROMA Le auto volanti potrebbero diventare realtà nell'arco di questo decennio. A prevederlo è John Elkann, presidente di Stellantis e della Ferrari: «Questo è un decennio che vedrà tantissimi salti in avanti per la nostra industria: da una parte la sfida ambientale e della transizione energetica, dall'altra le applicazioni che il mondo del trasporto può immaginare, tra cui le automobili che volano, che qualunque film di fantascienza del 900 immaginava sarebbero arrivate molto molto prima» ha detto durante il pod-cast Italian Tech Speak. Elkann ha rivelato anche il suo sogno tecnologico più estremo: «Il teletrasporto con in più la possibilità di viaggiare nel tempo».

Il presidente di Stellantis ha poi raccontato alcuni incontri con Jeff Bezos, Elon Musk e con altri protagonisti della rivoluzione tecnologica: «Bezos e Musk sono persone curiose che hanno un'enorme voglia di sapere. Quello che li distingue da altri, ma li accomuna è sicuramente la voglia di risolvere problemi molto complicati: lo si vede nella conquista allo spazio che stanno portando avanti, sicuramente una passione che nasce dall'infanzia, ma anche dalla convinzione di quanto sarà importante per tutti noi riuscire a ridurre il costo di accesso allo spazio» ha detto.

Secondo Elkann il futuro dell'auto immaginato da Sergio Marchionne «esiste già»: «Oggi in Arizona stiamo già vedendo il servizio di mobilità su un'auto, la Chrysler Pacifica, totalmente autonoma».

