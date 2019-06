Electrolux: super fabbrica a Susegana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METALMECCANICOSUSEGANA Electrolux: accordo per Susegana: previsti nuovi investimenti per 130 milioni. Firmata ieri, dalla dirigenza del gruppo svedese e dai sindacati dopo quattro mesi di trattative, l'ipotesi di accordo sul nuovo piano industriale di rilancio dello stabilimento nel Trevigiano. Un piano che prevede un nuovo assetto produttivo, con nuove linee e impianti tecnologici, nuove tecnologie produttive e digitali, ed una nuova organizzazione del lavoro, con investimenti in processo e prodotto per 130 milioni.La multinazionale svedese...