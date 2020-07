INDUSTRIA

SUSEGANA (TREVISO) Electrolux pronta a chiedere nuovi straordinari a settembre. «Per sostenere la repentina ripresa dei volumi successiva al lockdown è necessario aumentare la capacità produttiva mediante l'utilizzo degli strumenti disponibili». È quanto hanno dichiarato i dirigenti della multinazionale svedese nel corso del coordinamento nazionale che si è svolto a Mestre (Venezia) e nel quale sono stati esaminati i quadri di sintesi dei cinque impianti italiani.

Le previsioni per il 2020 relative al sito trevigiano erano stimate, a inizio anno, a 797 mila frigoriferi ma il dato era sceso a giugno a 693 mila. L'ultima proiezione, tuttavia, risalente a pochi giorni fa, riposiziona l'obiettivo a 750 mila con un «costante trend della domanda commerciale verso il valore di budget» indicato all'inizio dell'anno.

Lo stabilimento di Susegana (Treviso) ha nelle ultime settimane assunto 54 lavoratori a termine e fino ad agosto osserverà turni di lavoro anche il sabato mattina. Electrolux non esclude di chiedere in settembre ulteriori straordinari e «turni a giornata e notturni».

TEST VOLONTARIO PER 1066

I lavoratori di Electrolux Italia che hanno aderito volontariamente alla campagna di test sierologici promossi dall'azienda sono stati 1.066 nei 5 stabilimenti del gruppo, corrispondenti al 22% del totale. Hanno partecipato allo screening 463 impiegati (il 26,2% del totale) e 603 operai (20%). Lo stabilimento che ha fatto registrare il maggior numero di adesioni è quello di Porcia (Pordenone), seguito da Susegana (Treviso), l'impianto di maggiori dimensioni. Concordata anche la proroga di un anno dell'attuale contratto integrativo con relativi premi di produzione, rinviando il rinnovo al 2021.

