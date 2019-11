Electrolux, Ferrario nuovo presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOMINEErnesto Ferrario (nella foto) è stato nominato presidente di Electrolux Italia. Subentra ad Alberto Zanata che ha rassegnato le dimissioni in seguito alla annunciata separazione dal Gruppo della Business area professional products di cui è presidente. La nomina, ha affermato Ferrario, «rappresenta per me una nuova sfida da affrontare e uno stimolo a raggiungere obiettivi aziendali sempre più ambiziosi. Ringrazio Alberto Zanata per il prezioso contributo dato durante la presidenza di Electrolux Italia, in anni di grandi trasformazioni...