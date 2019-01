Efficienza energetica, cessione ecobonus: Enel presenta un'offerta per i condomini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOROMA Il condominio cede i diritti sugli incentivi Ecobonus e Sismabonus, e in cambio Enel offre un servizio chiavi in mano di efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e ammodernamento tecnologico coprendo di tasca propria tra il 50 e l'85% dei costi. Mentre il resto sarà pagato dagli inquilini negli anni a venire. E in comode rate. Parte l'offerta di Enel X che, approfittando delle novità introdotte nelle ultime leggi di Bilancio, permette a centinaia di migliaia di italiani di cedere il credito derivante dalle...