Effetto Iran, benzina a due euro al litro

I RINCARIROMA Due euro per un litro di benzina. E in molti casi, anche qualcosa in più. Prezzi dei carburanti alle stelle in autostrada. A guastare il ponte del 25 aprile agli automobilisti italiani, l'improvvisa impennata di ieri, effetto delle tensioni in Libia ma soprattutto della decisione del presidente Usa, Donald Trump, di eliminare le esenzioni all'import del greggio iraniano per otto Paesi tra cui l'Italia. Gli effetti sono stati immediati: i prodotti petroliferi nel Mediterraneo hanno segnato un nuovo passo avanti (livello medio:...