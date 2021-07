Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LISTINIROMA Il conto è salato: 152,7 miliardi bruciati in una sola giornata. Secondo giovedì di luglio nero per le Borse europee, zavorrate dalla paura che il dilagare della variante Delta del coronavirus possa far ripiombare tutti nel dramma dei lockdown e delle restrizioni con grave danno per una ripresa che ha cominciato a correre forte. Hanno contribuito al forte scivolone anche i timori per le prossime mosse della Fed, la banca...