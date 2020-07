L'ASSEMBLEA

VENEZIA Edizione alla ricerca di un nuovo amministratore delegato in grado di ridisegnare la holding trevigiana della famiglia Benetton che controlla Atlantia, Autogrill, l'abbigliamento, gli asset immobiliari e altre partecipazioni importanti come Generali e Mediobanca. Un manager che, dopo l'esperienza di Autostrade per l'Italia, cambi il modello seguito fino a oggi.

L'idea, sulla quale la famiglia sarebbe compatta, è di affidarsi a una figura forte per dar modo a Edizione di non fare soltanto l'azionista ma di intervenire nelle aziende che controlla senza delegare tutto ai rispettivi manager. E alla famiglia Benetton di allontanarsi dalle funzioni operative per mantenere il ruolo di regia strategica, indicare gli obiettivi a medio lungo termine di un conglomerato che ormai vale quasi 18 miliardi di ricavi ma con utile scesi a 55 milioni contro i 184 del 2018, ha decine di migliaia di dipendenti e opera in tutto il mondo. In quest'ottica Gianni Mion dovrebbe essere confermato presidente per il prossimo triennio mantenendo la funzione di cerniera tra manager e proprietà, con deleghe operative che potrebbero essere ridimensionate in futuro con l'arrivo del nuovo ceo.

L'assemblea di Edizione per nominare il nuovo cda con un mandato triennale è prevista per questo pomeriggio. In mattinata si dovrebbero riunire i rappresentanti dei quattro rami della famiglia trevigiana in Edizione che verranno riconfermati, i cugini Alessandro, Christian, Franca e Sabrina, figli dei fondatori del gruppo, rispettivamente Luciano, Carlo, Giuliana e Gilberto Benetton. Mentre sarà rinnovato il resto del cda da cui usciranno anche due uomini chiave della galassia di Ponzano Veneto come Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, i due manager ai vertici di Atlantia, la holding del gruppo attiva nel settore autostradale, che hanno condotto in prima persona la trattativa con il governo sul caso Autostrade. Un passo indietro, il loro, obbligato per mantenere la necessaria separatezza tra la holding di famiglia e la società operativa nelle costruzioni.

FINE DELLA TRANSIZIONE

Quella di amministratore delegato è una carica che manca nella holding dei Benetton da quando nel 2019, con l'addio a Marco Patuano, si è varato un cda di transizione con mandato annuale a seguito della tragedia del Ponte Morandi e della scomparsa, dopo Carlo, di Gilberto Benetton, che di Edizione era vicepresidente. Così come nella holding non c'è più un direttore generale: Carlo Bertazzo, manager cresciuto nel gruppo e molto stimato da Mion, all'inizio di quest'anno è passato infatti a fare l'Ad di Atlantia (della quale Edizione detiene ancora il 30,2%) e manterrà questo incarico.

Sul tavolo oggi in ogni caso mancherà il nome del nuovo Ad ma si confida di trovarlo in tempi brevi dopo che il candidato che era stato individuato, Angelos Papadimitriou, è stato scelto recentemente come co-ceo di Pirelli. In Edizione non verrà istituito un comitato consultivo, per quanto l'idea di creare tale organismo (previsto dallo statuto) sia circolata in passato e potrebbe ritornare d'attualità con la nomina della nuova guida operativa, molto probabilmente un manager italiano.

Maurizio Crema

