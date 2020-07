LA HOLDING

VENEZIA Nuovo consiglio d'amministrazione per Edizione, la holding trevigiana da quasi 18 miliardi di ricavi che gestisce le varie attività della famiglia Benetton, dalle infrastrutture con Atlantia ad Autogrill, l'abbigliamento e partecipazioni finanziarie importanti come Generali e Mediobanca. Il cda nominato dall'assemblea svoltasi in remoto come da regole Covi ha confermato alla presidenza per i prossimi tre anni Gianni Mion, storico manager del gruppo. A breve, si parla dopo l'estate, la nomina del nuovo amministratore delegato. Approvato il bilancio 2019 chiusosi con un utile netto di 55 milioni, non verrà distribuito dividendo. Il consiglio ha ribadito «il grande impegno e volontà degli azionisti di Edizione, la famiglia Benetton, per il rilancio, la crescita e lo sviluppo del gruppo e di tutte le società controllate e partecipate, dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia e la tragedia che ha colpito Autostrade per l'Italia ed Atlantia, società quest'ultima che mantiene la sua centralità nella strategia futura di Edizione».

Edizione è controllata in maniera paritetica dai quattro rami della famiglia trevigiana, che nel 2018 ha visto la scomparsa di due dei fondatori del gruppo: Carlo e Gilberto Benetton.

Nel nuovo consiglio di Edizione vengono confermati i cugini Alessandro, Christian, Franca Bertagnin Benetton (rispettivamente figli di Luciano, Carlo e Giuliana Benetton). Mentre il commercialista trevigiano Ermanno Boffa entra al posto della moglie Sabrina Benetton, figlia di Gilberto.

In cda anche l'ingresso di tre manager di respiro internazionale: Giovanni Ciserani, Claudio De Conto e Vittorio Pignatti-Morano Campori. Eletto anche il collegio sindacale di Edizione composto da Angelo Casò (presidente), da Massimo Catullo e dall'avvocato Aldo Laghi. «L'ingresso nel cda dei nuovi consiglieri, forti di significative esperienze industriali e finanziarie, anche internazionali - si sottolinea nella nota ufficiale post assemblea -, contribuirà a fornire un importante apporto di idee, energie e competenze per lo sviluppo futuro di Edizione».

La partita più delicata rimane quella del destino di Autostrade per l'Italia, controllata dalla capogruppo infrastrutturale Atlantia. Ieri il presidente di Edizione Mion non ha voluto sbilanciarsi: «È necessario tenere conto della complessa trattativa ancora in essere sul tema della nuova governance di Autostrade per l'Italia, che segue ai recenti accordi intervenuti tra la società, la sua controllante Atlantia e il Governo italiano - il commento del manager padovano che ha guidato al diversificazione del gruppo insieme a Gilberto Benetton ai margini dell'assemblea -. Poiché è ancora pendente il rischio di revoca e non sono ancora definiti i riflessi su Atlantia stessa e quindi su tutti i suoi azionisti. Si ritiene opportuno evitare commenti e dichiarazioni che possano in qualche modo turbare l'andamento degli incontri in corso».

Il bilancio consolidato 2019 di Edizione si è chiuso con ricavi a 17.928 milioni con il completo consolidamento della spagnola Abertis (13.153 milioni nel 2018). Il risultato netto di competenza scende a 55 milioni dai 184 milioni nel 2018. Indebitamento finanziario netto a 40.484 milioni (39.262 milioni nel 2018) del quale euro 36.722 milioni relativo al settore Infrastrutture di trasporto (21.500 milioni relativi ad Abertis). La ripartizione per settori di attività vede le infrastrutture di trasporto a 11.217 milioni pari al 62,6% del totale; la ristorazione a 5.393 milioni (30,1%); abbigliamento e tessile a 1.236 milioni (6,8%) mentre gli altri settori sono pari a 82 milioni (0,5%).

MARGINI IN CALO

L'ebit dell'esercizio 2019 è di 1.953 milioni in riduzione del 4% rispetto all'esercizio 2018, impattato in particolare dall'accantonamento di 1.500 milioni effettuato dalla controllata Autostrade per l'Italia a seguito della tragedia del crollo nell'agosto 2018 di una sezione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

L'organico complessivo di Edizione al 31 dicembre 2019 è pari a 103.251 persone, delle quali circa il 30% basato in Italia, con il 53% di componente lavoro femminile.

Maurizio Crema

