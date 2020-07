EDITORIA

VENEZIA Feltrinelli sale al 55% della casa editrice veneziana Marsilio, uno degli ultimi presidi culturali della città. La famiglia De Michelis resterà al 40%, Fondazione Venezia al 5%.

L'operazione era già prevista negli accordi che nel 2017 portarono Marsilio a passare nell'orbita del Gruppo Feltrinelli, sede a Milano, che allora entrò con il 40% con intesa di salire in maggioranza. Un modello di alleanza che ricalca quella fatta a suo tempo con Rizzoli e che ha sempre permesso alla famiglia veneziana oggi rappresentata al vertice dal figlio di Cesare, Luca De Michelis, di avere l'ultima parola sulle scelte editoriali.

Tre anni di matrimonio hanno consolidato il rapporto. Questo passaggio al 55% «rappresenta per i due editori un tassello decisivo per affrontare insieme le evoluzioni del mercato con una rinnovata sinergia e con un'integrazione sempre più virtuosa di competenze e attività editoriali», recita il comunicato ufficiale. Con questa operazione Gruppo Feltrinelli «prosegue il proprio investimento sui contenuti, continuando a crescere nello sviluppo di una proposta editoriale variegata e di qualità». Massimo riserbo da parte Marsilio. Non è stata resa nota la cifra della transazione.

Ora ci si interroga sul futuro della casa editrice lagunare che ha saputo reinventarsi alla saggistica alla narrativa scoprendo il filone d'oro del giallo alla svedese. Tre anni fa, nell'ottobre del 2017, dopo l'annuncio dell'accordo che ha portato all'entrata di Feltrinelli al 40%, Luca De Michelis dichiarò; «Non cambierà assolutamente nulla nè per due nè per tre né per dieci anni, Marsilio manterrà la sua identità, i suoi rapporti e i suoi legami col territorio», tagliava corto l'amministratore delegato. Ma dopo la scomparsa del padre Cesare e la crisi del Covid-19 che ha colpito duro anche l'editoria, ci sarà sicuramente da reinventarsi. «Più di un anno fa quando abbiamo acquisito la maggioranza da Rizzoli avevamo detto chiaramente che non pensavamo di continuare da soli: ci sono sfide tecnologiche e di mercato che hanno bisogno di una massa critica per essere affrontate al meglio», commentò allora Luca De Michelis che oggi si dice soddisfatto della partnership col colosso milanese.

Certo è un'alleanza tra un Davide e un Golia. Il Gruppo Feltrinelli, 2mila addetti, nel 2018 era la quarta realtà editoriale in Italia (17 milioni di titoli venduti in media all'anno) con un fatturato consolidato di 461,9 milioni (fonte Agcom). Marsilio dichiara 10 milioni. Feltrinelli è una società che opera su tutta la filiera del libro. Dall'editoria, con Giangiacomo Feltrinelli Editore e le sigle collegate Apogeo, Crocetti Editore, Gribaudo, Marsilio, Rough Guide, Sem e in Spagna Anagrama e con una partecipazione in Donzelli. Al retail con la catena Librerie Feltrinelli (oggi 118 in tutta Italia), alla promozione con Pde e alla distribuzione intermedia tramite EmmeEffe, una joint venture costituita con Messaggerie Italiane. Sul fronte e-commerce, Feltrinelli è presente con il suo sito, confluito insieme alle piattaforme ibs.it e libraccio.it in una joint venture con Messaggerie Italiane che ha creato il più grande polo editoriale online. Nel gruppo c'è anche una tv, laF, e la fondazione di ricerca Giangiacomo Feltrinelli.

