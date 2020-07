ENERGIA

BRUXELLES Da Bei prestiti per 450 milioni a Edison per progetti di efficienza energetica e la nuova centrale a gas di Marghera (Venezia).

La Banca Europea degli investimenti ha firmato con il gruppo energetico italiano Edison due distinte operazioni: un Green Framework Loan di 300 milioni per lo sviluppo di progetti di efficienza energetica e nel settore delle rinnovabili su tutto il territorio agganciate anche ai bonus fiscali del recente Decreto Sviluppo, e un prestito di 150 milioni per il rifacimento di una centrale a gas a ciclo combinato di ultima generazione a Marghera (Venezia) al posto del vecchio impianto termoelettrico. Edison persegue l'obbiettivo di ridurre in modo considerevole le emissioni specifiche di Co2, e raddoppiare dal 20 al 40% entro il 2030 la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'investimento nella centrale a ciclo combinato di Marghera, più efficiente e meno inquinante, garantisce stabilità e sicurezza di approvvigionamento al sistema elettrico nazionale. Il Green Framework Loan è la prima operazione del genere in Italia finanziata dalla Bei: sarà utilizzata da Edison nei prossimi quattro anni per la realizzazione di un portafoglio di progetti in tutto il territorio per l'efficienza energetica e la realizzazione di piccoli e medi impianti di rinnovabili. La durata del prestito è fissata in 15 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA