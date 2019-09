CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDILIZIASOMEC, COMMESSAMILIONARIA IN USAFabbrica Llc, società del gruppo Somec di San Vendemiano (Treviso), farà parte delle aziende incaricate di realizzare gli involucri in vetro e le facciate del «Marble Collegiate Church Office Building», edificio di 270 metri d'altezza nel centro di New York. La stessa sigla realizzerà i rivestimenti vetrati per un immobile del governo a Cambridge, nel Massachusetts (Usa). L'importo delle due operazioni è di circa 70 milioni di dollari, cifra che porta a 260 milioni di euro il valore complessivo...