EDILIZIASAN ZENONE Sale da 4,1 a 7,3 milioni l'utile consolidato del gruppo Carron attivo da oltre cinquant'anni nel campo dell'edilizia. Valore della produzione a 184,7 milioni. «L'utile verrà reinvestito in azienda per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo», spiega il presidente Diego Carron. Posizione finanziaria netta in saldo attivo. In crescita anche il portafoglio ordini, che vale 505 milioni, di cui 181 milioni acquisiti nel corso del 2017 e primo trimestre 2018, in aumento rispetto ai 407 milioni del 2016. Tra le più...