ECONOMIA CIRCOLARE

VENEZIA Veneto al terzo posto in Italia per rifiuti elettrici ed elettronici gestiti da Erion Weee, uno dei consorzi di Erion, il più importante sistema multi-consortile per la gestione di tutti i rifiuti associati a questo tipo di prodotti. Nel 2020 raccolte oltre 23.000 tonnellate, equivalenti al peso di 3 tour Eiffel. Treviso al primo posto, Padova seconda, Belluno e Rovigo in fondo alla classifica.

Con oltre 23.000 tonnellate gestite, è stata evitata l'emissione in atmosfera di più di 140.000 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco esteso quanto la città di Belluno) e si sono risparmiati oltre 37 milioni di kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di più di 30.000 abitanti). Grazie al corretto trattamento sono state ricavate: più di 12.000 tonnellate di ferro; oltre 3.000 tonnellate di plastica, pari a 1.200.000 sedie da giardino; circa 500 tonnellate di rame, pari a 600 chilometri di cavi, e 450 tonnellate di alluminio, pari a 530.000 moka da caffè.

Tra i rifiuti domestici gestiti da Erion in Veneto prevalgono lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, stufe elettriche, boiler e microonde con circa 11.000 tonnellate. Giorgio Arienti, direttore di Erion Weee: «Quelli del 2020 sono risultati ancora più significativi se si considerano i disagi della pandemia da Covid-19».

