ECONOMIA CIRCOLARE

Tra i nuovi confini di un'economia obbligata a crescere, c'è spazio per l'economia circolare che ha in Veneto un modello nell'integrazione tra politica regionale e impresa. L'uragano Vaia, che nell'ottobre del 2018 ha devastato i boschi di Dolomiti e Prealpi venete, è diventato un esempio di come sia possibile rilanciare un'economia travolta da una tragedia.

CANTIERI

Ne ha parlato in modo articolato il governatore del Veneto Luca Zaia durante il webinar delle testate del Gruppo Caltagirone editore. «Abbiamo affrontato questo evento come una sfida cercando di mettere in piedi un sistema virtuoso che ci ha permesso finora di intervenire su circa le metà dei due milioni e 700 mila metri cubi di legno abbattuti dalla tempesta - ha spiegato il Presidente del Veneto-. È stato riattivato tutto quello che era possibile delle imprese boschive, i sottoprodotti, a cominciare dalle ramaglie, sono stati utilizzati per le biomasse, facendo accordi per il trasporto del materiale, mentre i tronchi sono stati valorizzati all'interno della filiera del legno per mobili, pavimentazioni e altri prodotti». «Abbiamo creato i presupposti - ha proseguito- affinché chiunque voglia fare impresa abbia la possibilità di lavorare per più di qualche anno, valorizzando le realtà locali. Ciò significa avere contemporaneamente professionalità, conoscenza delle zone e un minor impatto sulla viabilità che solo le imprese del posto sono in grado di dare. Siamo riusciti a ottenere un finanziamento di quasi un miliardo di euro per ripulire i boschi schiantati, ripiantumarli e ridisegnarne in confini. Abbiamo aperto un cantiere importante per il risanamento, la pulizia e l'escavo del lago di Alleghe, che si era ritrovato pieno di detriti, e c'è il cantiere per il ripristino dei Serrai di Sottoguda, un patrimonio dell'umanità meta ogni anno di 100mila visitatori. Contiamo di ultimare il cantiere nel 20121». C'è poi la questione dell'impatto ambientale. «Una sfida ancora in atto - sottolinea Zaia-. Abbiamo rimosso gli alberi che ostruivano i sentieri. Ma si tratta anche di asportare i tronchi schiantati per impedire la diffusione di parassiti nel bosco e di ripristinare l'opera di frangivento e di tutela dal dissesto idrogeologico». Il governatore sottolinea l'importanza avuta dalla comunicazione nell'affrontare l'emergenza: «Le tragedie vanno comunicate - ha detto- perché le piccole realtà rischiano di essere percepite come comunità distanti. Per questo abbiamo portato sul posto le massime autorità, a cominciare dal presidente della Repubblica. E grazie anche all'importante informazione svolta dal Gazzettino, siamo riusciti a far diventare il Vaia una catastrofe nota a livello nazionale».

LE IMPRESE

Hanno portato la loro testimonianza imprenditori capofila dell'economia circolare. «Il modello di business è cambiato rispetto al passato- ha spiegato Angelo Luigi Marchetti, amministratore delegato di Marlegno -. Non si tratta più di creare solo un profitto per l'azienda, ma di riuscire a condividerlo con un profitto sociale e per l'ambiente. E in questa ottica va inserito il nostro intervento nel recupero di materiale da utilizzare nella produzione di edifici e case».

Patrizio Dei Tos, amministratore delegato dell'Itlas di Cordignano (Treviso) spiega la filosofia di un intervento che ha portato all'acquisizione di materiale a un prezzo superiore del 30% a quello di mercato. «Il nostro rapporto con la foresta del Cansiglio va avanti dal 2009 - racconta -. RPer noi è stata una cosa naturale metterci a disposizione quando è capitato il Vaia. Da un lato abbiamo deciso di pagare un prezzo più alto per evitare di essere tacciati di speculazione, ma abbiamo voluto anche aiutare la foresta a reagire e a tornare rigogliosa. La mia azienda, infatti, continuerà ad esistere grazie anche a questo territorio. Pur non avendo recuperato quanto pagato in più, devo dire che il mercato ha risposto bene, abbiamo venduto tutto il materiale a un prezzo normale, riuscendo a far fronte all'emergenza del Cansiglio. Per noi è stato come sponsorizzare una squadra sportiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA