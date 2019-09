CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Economia circolare», «green new deal«, «sostenibilità», sono le parole d'ordine del momento, fatte proprie dal governo Conte2, anche se nessuno sa bene cosa sia il nuovo modello di sviluppo che esse vogliono sottintendere. Sarebbe dunque opportuno fare chiarezza, soprattutto per sgombrare il campo dal sospetto il timore è forte che si tratti di rifritture ideologiche in salsa di decrescita (in)felice, a base di no a tutto e di sì all'impossibile. Se, invece, si tratta di concentrare gli investimenti in settori e tecnologie in grado...